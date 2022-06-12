Синоптики прогнозують сьогодні 34-градусну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні сьогодні місцями очікується 34-градусна спека, у кількох областях можливі дощі і грози, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Цитата
"12 червня мінлива хмарність. Вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°, у західних областях 23-28°; на високогір'ї Карпат протягом доби 10-16°.
Доповнення
Середня місячна температура повітря у червні, за даними Укргідрометцентру, передбачається 18-23° тепла (в гірських районах 15-19°), що на 1-1,5° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.