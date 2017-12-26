Синоптики попередили про підйом рівнів води на річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На річках у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях очікується підйом рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, 26–27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,3–1 м; на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2–0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву”, — сказано у повідомленні.
Також на річці Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву.
Окрім того, у вівторок 26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах утримується значна (3-й рiвень) снiголавинна небезпека.
Як повідомляв УНН, раніше на території Закарпаття утворилась "аномальна повінь", подібна якій востаннє спостерігалась у 2000 році.