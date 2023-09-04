Сильні дощі накрили окупований Крим: вулиці залило дощем та засипало градом

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“Жителі Криму і Севастополя публікують у місцевих телеграм-каналах фото і відео злив, які прийшли сьогодні на Кримський півострів. До цього пресслужба мнс рф повідомляла про сильні зливи, що насуваються на південні і східні райони Криму. У низці міст Криму через це лунала повітряна сирена”, — розповіли про ситуацію на півострові “Крим.Реалії”.

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За даними видання “Крим.Реалії” сирену запустила російська служба “Безпечне місто”. Раніше у випадках можливого шторму таку сирену окупанти не використовували.

Сильні зливи, грози, а подекуди й град сьогодні пройшли в південних і східних районах Криму. Місцеві жителі опублікували в соцмережах затоплені вулиці, і авто, що пливуть.

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