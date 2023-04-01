Сили оборони відбили понад 50 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що вище політичне керівництво республіки білорусь продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію.
«На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.