Швейцарія заморозила російські активи на 7,9 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Швейцарія оголосила про замороження російських активів на майже 8 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Швейцарія заявила, що заморозила російські активи на 7,9 млрд доларів у відповідь на вторгнення країни в Україну", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ця сума вища за цифру, опубліковану Державним секретаріатом з економічних питань (SECO) у липні.
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Видання зазначає, що Швейцарія є улюбленим місцем для багатих росіян та їх активів, і тут було конфісковано 15 об'єктів нерухомості, що належать росіянам.
Банкам країни заборонено приймати депозити від російських громадян або фізичних чи юридичних осіб, що базуються у росії, на суму понад 100 000 швейцарських франків.
Уряд у Берні підтримав ЄС щодо санкцій після вторгнення в лютому.