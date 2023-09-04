Шукали декілька годин в умовах сильного туману та дощу: у горах на Закарпатті заблукав турист

Цитата

“Сигнал SOS” у телефонному режимі подав сам подорожуючий. Декілька годин поспіль рятувальники в умовах сильного туману та холодного дощу проводили пошукові роботи на високогір’ї. Були залучені всюдиходи “Богун”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом турист знову вийшов на зв’язок і повідомив, що допомоги не потребує й повертається на територію Івано-Франківської області.

Доповнення

У травні міністр оборони України Олексій Резніков показав відео, де тестує український всюдихід “Богун” та розказав про свої враження від “обкатування”.