Шукали декілька годин в умовах сильного туману та дощу: у горах на Закарпатті заблукав турист
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Рятувальники Закарпаття сьогодні у горах шукали туриста і навіть залучили всюдиходи “Богун”. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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“Сигнал SOS” у телефонному режимі подав сам подорожуючий. Декілька годин поспіль рятувальники в умовах сильного туману та холодного дощу проводили пошукові роботи на високогір’ї. Були залучені всюдиходи “Богун”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що згодом турист знову вийшов на зв’язок і повідомив, що допомоги не потребує й повертається на територію Івано-Франківської області.
Доповнення
У травні міністр оборони України Олексій Резніков показав відео, де тестує український всюдихід “Богун” та розказав про свої враження від “обкатування”.