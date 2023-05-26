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"Я в захваті! Висококласна автівка": Резніков протестував український всюдихід "Богун"

Київ • УНН

 • 617787 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков показав відео, де тестує український всюдохід "Богун" та розказав про свої враження від "обкатування". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Нещодавно я "обкатав" український танк "Оплот", які ми плануємо замовити для нашого війська. Сьогодні ж йдеться про український всюдихід "Богун".

Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю)", - написав Рєзніков.

Деталі

Також він зазначив, що дві такі машини "вже воюють в різних підрозділах".

"Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", - додав міністр оборони.

Також Олексій Рєзніков зазначив, що наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типа озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Міноборони України долучився до тестування танку "Оплот" на Харківщині

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