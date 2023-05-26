"Я в восторге! Высококлассная машина": Резников протестировал украинский вездеход "Богун"

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"Недавно я "обкатал" украинский танк "Оплот", которые мы планируем заказать для нашего войска. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун".

Я в восторге! Высококлассная машина. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью)", - написал Резников.

Детали

Также он отметил, что две такие машины "уже воюют в разных подразделениях".

"Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", - добавил министр обороны.

Также Алексей Резников отметил, что сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают различного типа вооружение для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

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