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Шоумен Притула запропонував підвищити комунальні тарифи для киян

Шоумен Притула запропонував підвищити комунальні тарифи для киян

Київ • УНН

 • 69540 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Шоумен та кандиадат у мери Києва Сергій Притула пропонує підвищити комунальні тарифи. Про це він повідомив у своєму інтерв'ю для сайту lb.ua, передає УНН.

Притула розповів у своєму інтерв'ю, що бачить підвищення тарифів вирішенням проблеми питної води у Києві.

"Просто проблема поганої якості того чи іншого блага чи природнього якогось ресурсу лежить ось у чому: воно все потребує оновлення, заміни. Та сама станція в Бортничах, яка вічно на якійсь реконструкції, і так далі. Всі ці речі мають закладатися в тариф. Він, очевидно, має трохи вирости", – зазначив Притула.

Притула також зазначив, що рішення про підвищення тарифів не зовсім сподобається громаді.

Як повідомлялось раніше, за результатами опитування Центру Разумкова, що було оприлюднено 13 серпня, за шоумена Сергія Притулу готові віддати свої голоси 5,5% киян. Він займає 5 місце у загальному рейтингу кандидатів на посаду міського голови Києва.

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