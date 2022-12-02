Шольц переговорив з путіним: закликав до виведення військ рф з України

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За словами представника уряду, у телефонній розмові з путіним Шольц "засудив напади на цивільну інфраструктуру. Шольц наголосив на рішучості Німеччини підтримати Україну в забезпеченні її здатності захищатися від російської агресії, а також наполягав на тому, що дипломатичне рішення, включаючи виведення російських військ, має бути знайдено якнайшвидше".

Шольц та путін також говорили про продовольчу ситуацію у світі, яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни росії. Обидва підкреслили важливу роль нещодавно подовженої "зернової угоди" під егідою Організації Об'єднаних Націй та домовилися підтримувати зв'язок.

Окремо представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін не веде переговорів з Україною щодо передачі чи розміщення там систем ППО Patriot, пише The Guardian.