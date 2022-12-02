Шольц переговорив з путіним: закликав до виведення військ рф з України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зідзвонився з президентом росії володимиром путіним і закликав якнайшвидше знайти дипломатичне вирішення для завершення війни в Україні, включаючи виведення російських військ, сказав представник уряду ФРН, якого цитує Tagesshau, пише УНН.
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За словами представника уряду, у телефонній розмові з путіним Шольц "засудив напади на цивільну інфраструктуру. Шольц наголосив на рішучості Німеччини підтримати Україну в забезпеченні її здатності захищатися від російської агресії, а також наполягав на тому, що дипломатичне рішення, включаючи виведення російських військ, має бути знайдено якнайшвидше".
Шольц та путін також говорили про продовольчу ситуацію у світі, яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни росії. Обидва підкреслили важливу роль нещодавно подовженої "зернової угоди" під егідою Організації Об'єднаних Націй та домовилися підтримувати зв'язок.
Окремо представник уряду Німеччини підтвердив, що Берлін не веде переговорів з Україною щодо передачі чи розміщення там систем ППО Patriot, пише The Guardian.