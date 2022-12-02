Шмигаль зустрівся із Нуланд: обговорили відновлення енергосистеми та допомогу США

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"Під час зустрічі із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів та другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США", - йдеться в повідомленні.

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За словами Шмигаля, для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання. Він подякував американським партнерам за додаткові 53 мільйони доларів для ремонту українських електромереж.

"Високо цінуємо підтримку Президента Байдена та адміністрації, зокрема ініціативу в 37 мільярдів доларів для України. Це буде вагомим підсиленням стійкості українців та додатковою рушійною силою нашої перемоги у війні з росією", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 80 генераторів для підтримки електропостачання.