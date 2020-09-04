Шмигаль упевнений, що введення карантину не суперечить Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уряд вводив карантин в Україні виключно на основі документів, які відповідають законодавству. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Ми діяли виключно згідно з законодавством України. Конституції, закону про Кабінет міністрів й закону про карантин. Також є окреме законодавство щодо запровадження стану надзвичайної ситуації в Україні. Всі обмеження, які вводив уряд, ми вводили виключно на основі законів про карантин та про надзвичайні ситуації в державі”, — розповів Шмигаль.
За його словами, тому всі норми документів уряду відповідають цьому законодавству.
“Ми ніде не порушували прав або свобод людей. Права або свободи людей можуть порушуватися при введені надзвичайного стану”, — пояснив Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що Кабмін не вдавався до кардинальних заходів.
“Це була свідома позиція для того, власне щоб не обмежувати права й свободи, й щоб держава не заходила якраз на територію приватної фізичної особи чи приватної власності. Тому, власне ми користувалися тими інструментами, якими користувалась більшість цивілізованих, розвинутих країн світу”, — зауважив Шмигаль.
Нагадаємо, КСУ визнав частково неконституційним запроваджений в Україні карантин.