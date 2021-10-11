Шмигаль назвав переваги інтеграції України до загальноєвропейської енергосистеми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав п’ять основних переваг щодо інтеграції України до ENTSO-E. Про це він заявив під час конференції у Києві, на якій обговорюють інтеграцію України до загальноєвропейської енергосистеми, передає УНН.
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“Коли ми говоримо про ENTSO-E, я би виділив 5 переваг, які супроводжують і процес підготовки до приєднання і наслідки такої інтеграції — це енергетична незалежність і безпека, прозорість і демонополізація, експортні можливості, декорбонізація і оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій в тому числі збереження енергії”, — заявив Шмигаль.
Деталі
Зокрема, Шмигаль відзначив, світовий банк оцінює, що економічні переваги від синхронізації ОС України ENTSO-E становлять орієнтовно півтора мільярда доларів щороку.
Доповнення
Раніше Шмигаль заявляв, що в найближчі роки Україна готується вступити до Європейської енергетичної мережі та виконати “Європейську зелену угоду”.