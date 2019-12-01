Шістнадцять секунд відділили Україну від першої медалі на КС з біатлону

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На трасі шведського міста Остерсунд відбулися перші дві гонки стартового етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації біатлону.

В одиночній змішаній естафеті українська команда представлена Анастасією Меркушиною і Артемом Тищенком, була близькою до потрапляння на подіум призерів. Три штрафні кола і шість додаткових патронів – такий результат команди на стрільбищах. У підсумку до третього рядка "жовто-блакитним" не вистачило 16,5 с – 4 сходинка.

Переможцями стали господарі шведи (2 штрафні кола + 11 додаткових патронів). Німеччина посіла друге місце із 18,1 с відставання, а третя Норвегія (1 + 16).

Відзначимо, що в змішаній естафеті Україна (Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк) провалила гонку – 15 місце і майже чотири хвилини програшу чемпіонам (Італії). П'єдестал пошани доукомплектували збірні Норвегії та Швеції.

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