Шевченко назвав яскравим футбол у виконанні його колишньої команди

Цитата

Шевченко приваблює нинішні виступи “россонері”, а саме їх яскрава атакуюча гра. Він прогнозує складну та цікаву боротьбу низки клубів за чемпіонство у Серії А.

“Мілан” — хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Дивитися на її гру дуже приємно, вони грають в яскравий футбол, який цікавий глядачеві. У “Мілана” багато варіантів проведення атаки. Мені подобається ця команда, думаю, що вона буде боротися за Скудетто до самого кінця. Але конкуренти будуть сильні. “Інтер” сильно змінився, але залишився конкурентоспроможний. Є ще “Наполі” і “Рома”, “Ювентус”, який завжди претендує на найвищі місця. Вони погано почали, але команда знає, як підніматися. Я бачу, що в чемпіонаті буде хороший баланс, тому турнір вийде ще більш цікавим“, — зауважив Шевченко.

Доповнення

“Мілан” із 9-ма набраними очками поділяє перші місця таблиці Серії А після трьох зіграних поєдинків.

Довідка

Шевченко грав за “Мілан” з 1999 по 2006 роки. Після цього був відданий до лондонського “Челсі”.