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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124822 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118348 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116141 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шевченко назвал ярким футбол в исполнении его бывшей команды

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценил шансы на Скудетто итальянского "Милана" за который он выступал в качестве игрока, сообщает УНН со ссылкой на "La Gazzetta dello Sport".

Цитата

Шевченко привлекает нынешние выступления “россонери”, а именно их яркая атакующая игра. Он прогнозирует сложную и интересную борьбу ряда клубов за чемпионство в Серии А.

“Милан” — хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Смотреть на ее игру очень приятно, они играют в яркий футбол, который интересен зрителю. У “Милана” много вариантов проведения атаки. Мне нравится эта команда, думаю, что она будет бороться за Скудетто до самого конца. Но конкуренты будут сильны. “Интер” сильно изменился, но остался конкурентоспособен. Есть еще “Наполи” и “Рома”, “Ювентус”, который всегда претендует на самые высокие места. Они плохо начали, но команда знает, как подниматься. Я вижу, что в чемпионате будет хороший баланс, поэтому турнир получится еще более интересным“, — отметил Шевченко.

Дополнение

“Милан” с 9-ю набранными очками делит первые места таблицы Серии А после трех сыгранных поединков.

Справка

Шевченко играл за “Милан” с 1999 по 2006 годы. После этого был отдан в лондонский “Челси”.

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