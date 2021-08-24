Шестеро тенісистів представлять Україну в кваліфікації до “US Open”

Деталі

У чоловічій сітці перша ракетка України Ілля Марченко (154 в АТР) стартує матчем проти Тобіаса Камке (247) із Німеччини, а Сергій Стаховський в першій грі зустрінеться з Зейном Ханом із США (455).

Також чотири українські тенісистки позмагаються у відборі в жіночій сітці. Леся Цуренко зіграє з Еллан Перес (219) із Австралії, Козлова — з Крістиною Букшою (161) із Іспанії, Завацька зустрінеться з Уршулою ​​Радванською (215) із Польщі, а суперницею Снігур стане грузинка Міріам Болквадзе.

Відзначимо, що в основній сітці серед українок виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Доповнення

Кваліфікація Відкритого чемпіонату США пройде з 24 по 27 серпня. Основна сітка турніру стартуватиме 30 серпня.