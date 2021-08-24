Шестеро тенісистів представлять Україну в кваліфікації до “US Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські тенісисти отримали супротивників по кваліфікаційних сітках Відкритого чемпіонату США з тенісу — “US Open”, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У чоловічій сітці перша ракетка України Ілля Марченко (154 в АТР) стартує матчем проти Тобіаса Камке (247) із Німеччини, а Сергій Стаховський в першій грі зустрінеться з Зейном Ханом із США (455).
Також чотири українські тенісистки позмагаються у відборі в жіночій сітці. Леся Цуренко зіграє з Еллан Перес (219) із Австралії, Козлова — з Крістиною Букшою (161) із Іспанії, Завацька зустрінеться з Уршулою Радванською (215) із Польщі, а суперницею Снігур стане грузинка Міріам Болквадзе.
Відзначимо, що в основній сітці серед українок виступлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
Доповнення
Кваліфікація Відкритого чемпіонату США пройде з 24 по 27 серпня. Основна сітка турніру стартуватиме 30 серпня.