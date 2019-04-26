Шестеро партнерів Зінченка по команді увійшли до символічної збірної сезону АПЛ

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Асоціація професійних футболістів (PFA) назвала 11-ть найкращих футболістів за підсумками сезону АПЛ 2018-19 років, повідомляє УНН з посиланням на Twitter організації.

До топ-команди кампанії потрапили лише гравці з трьох колективів, 10 з яких представляють клуби-лідери чемпіонату — “Манчестер Сіті” і “Ліверпуль”:

Едерсон, Емерік Ляпорт, Фернандіньо, Бернарду Сілва, Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро (усі “Манчестер Сіті”), Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк, Ендрю Робертсон, Садіо Мане (“Ліверпуль”), Поль Погба (“Манчестер Юнайтед”).

Зауважимо, що таким зіркам світового футболу Мохаммеду Салаху і Едену Азару не знайшлося місця в символічній збірній.

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