Ще плюс 1300 окупантів, 9 танків і 29 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати

За минулу добу росіяни втратили у війні в Україні ще 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

особового складу 668930 - (+1300) осіб

танків ‒ 8971 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,

артилерійських систем – 19410 (+29) од,

РСЗВ – 1231 (+1) од,

засоби ППО ‒ 978 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 3435 (+1).

У Чорному морі перебувають 2 російські ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"