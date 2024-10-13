Ще плюс 1300 окупантів, 9 танків і 29 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати
Київ • УНН
За минулу добу російські втрати в Україні склали 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем. Загальні втрати рф з початку війни: 668930 осіб, 8971 танк, 19410 артсистем.
За минулу добу росіяни втратили у війні в Україні ще 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем. Про це повідомляє Генштабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу 668930 - (+1300) осіб
- танків ‒ 8971 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
- артилерійських систем – 19410 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3435 (+1).
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