Еще плюс 1300 оккупантов, 9 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях
Киев • УНН
За минувшие сутки российские потери в Украине составили 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем. Общие потери рф с начала войны: 668930 человек, 8971 танк, 19410 артсистем.
За минувшие сутки россияне потеряли в войне в Украине еще 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава 668930 - (+1300) человек
- танков - 8971 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17876 (+49) ед,
- артиллерийских систем - 19410 (+29) ед,
- РСЗО - 1231 (+1) ед,
- средства ППО - 978 (+2) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16992 (+45),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,
- специальная техника - 3435 (+1).
В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"13 октября 2024, 03:53 • 4228 просмотров