Еще плюс 1300 оккупантов, 9 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях

За минувшие сутки россияне потеряли в войне в Украине еще 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:

личного состава 668930 - (+1300) человек

танков - 8971 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17876 (+49) ед,

артиллерийских систем - 19410 (+29) ед,

РСЗО - 1231 (+1) ед,

средства ППО - 978 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16992 (+45),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,

специальная техника - 3435 (+1).

В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров"