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Шахтарі завершили мітинг

Шахтарі завершили мітинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів завершилась. Про це повідомив народний депутат, голова Профспілки гірняків Михайло Волинець, повідомляє УНН.

“Одинадцять днів знадобилося шахтарям „Львіввугілля“, „Добропіллявугілля“, „Волиньвугілля“, „Селидіввугілля“, „Первомайськвугілля“, „Мирноградвугілля“, щоб влада почула людей. Щоб була відновлена робота з вугледобування, щоб головний боржник перед українськими шахтами — ПАТ „Центренерго“ взяло на себе зобов’язання працювати на українському вугіллі, щоб жили шахтарські родини, шахтарські міста”, — наголосив він.

Нагадаємо, з минулого року гірники знаходилися у простої через сумнівні схеми “Центренерго” (ТЕС), який замість українського вугілля спалював то резервний газ, то російське вугілля, що постачали компанії з орбіти Ігоря Коломойського.

У червні Міненерго та Кабмін поламали ці схеми, визначивши пріоритет за українським вугіллям. З понеділка шахтарі мають повернутися до роботи, повідомили в Міненерго.

Водночас, є ще одна загроза для шахтарів. “Слуга народу” Андрій Жупанін подав законопроект, який передбачає відкриття імпорту електроенергії з РФ, що, за даними експертів, негативно вплине на українські генерації.

Уряд своєю чергою подав законопроект, який закриває імпорт електроенергії з РФ та Білорусі. Обидва законопроекти нині на розгляді ВР.

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