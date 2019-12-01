"Шахтар" вдруге в сезоні втратив очки в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідер чемпіонату України "Шахтар" провів гостьову баталію 16 туру Української Прем'єр-ліги проти "Маріуполя", повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі воротар господарів здійснив сейв після пострілу низом в ближній кут воріт від Тете. На 15 хвилині Тайсон відкрив рахунок, забивши з пенальті, яке заробив на собі Євген Коноплянка.
17-й номер приазовців Горбунов відповів гострим виконанням удару зі штрафного у нижній кут воріт – Пятов вступив у гру. На початку другої половини Сергій Болбат зрізав м'яч у власну поперечину після чого його у сітку добив Путря – 1:1.
Примітно, що "гірники" вдруге в сезоні УПЛ втратили очки – вперше це відбулося проти "Олександрії" в 12 турі. Проте команда Каштру є беззаперечним лідером турніру – 44 очки. "Маріуполь" набрав 18 балів і йде 6-м.