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"Шахтар" у протистоянні з "Зорею" здобув п'яту поспіль перемогу в УПЛ

Київ • УНН

 • 8051 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У 22-му турі чемпіонату України з футболу донецький “Шахтар” на виїзді зустрічався із “Зорею”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.

"Шахтар" у протистоянні з "Зорею" здобув п'яту поспіль перемогу в УПЛ

Початок вийшов напруженим, з щільною боротьбою за кожен м’яч і без особливо небезпечних моментів. Протягом 20 хвилин можна відзначити хіба що два штрафні удари: Марлос пробив в руки кіперу, а Тайсон влучив у стінку. Однак свою першу ж гольову можливість в середині тайму “гірники” успішно реалізували: серією передач партнери перевели атаку на правий фланг, Сергій Болбат виконав відмінну подачу на дальню штангу, а Жуніор Мораес в дотик поцілив у ближній кут — 0:1. Слідом бразильський голеадор міг забивати і другий раз, але після фірмового прострілу Ісмаїлі не зміг як слід влучити по м’ячу. “Зоря” відповіла парою гострих стандартів — потужний постріл Сілас виявився неточним, а Громов не встиг на подачу від Арвеладзе.

У другому таймі господарі заграли активніше і вже в дебюті організували перший момент: Будковський відкрився під передачу в центрі штрафного, але пробив несильно, і Андрій Пятов спокійно забрав м’яч у руки. Тут же в цій ситуації небезпечний удар виконав Ісмаїлі — поруч зі штангою. Команди далі відповідали атакою на атаку, і в середині тайму знову обмінялися добрими шансами. Після передачі Марлоса в порожній кут цілив Мораес, однак потрапив у Тимчика, а Караваєв головою підрізав м’яч з подачі стандарту — П’ятов зреагував. Кінцівка поєдинку пройшла в постійних єдиноборствах, жорстких стиках і паузах, тільки рахунок залишився незмінним — 1:0.

Зауважимо, що ця перемога виявилася п’ятою поспіль для команди Паулу Фонсеки, яка завершує перший етап на першому місці УПЛ з 57 очками (різниця м’ячів — 52:9).

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