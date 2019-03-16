"Шахтер" в противостоянии с "Зарей" одержал пятую подряд победу в УПЛ

Начало получилось напряженным, с плотной борьбой за каждый мяч и без особо опасных моментов. В течение 20 минут можно отметить разве что два штрафных удара: Марлос пробил в руки киперу, а Тайсон попал в стенку. Однако свою первую же голевую возможность в середине тайма “горняки” успешно реализовали: серией передач партнеры перевели атаку на правый фланг, Сергей Болбат выполнил отличную подачу на дальнюю штангу, а Жуниор Мораес в касание поразил ближний угол — 0:1. Далее бразильский голеадор мог забивать и второй раз, но после фирменного прострела Исмаили не смог как следует попасть по мячу. “Заря” ответила парой острых стандартов — мощный выстрел Силаса оказался неточным, а Громов не успел на подачу от Арвеладзе.

Во втором тайме хозяева заиграли активнее и уже в дебюте организовали первый момент: Будковский открылся под передачу в центре штрафной, но пробил несильно, и Андрей Пятов спокойно забрал мяч в руки. Здесь же в этой ситуации опасный удар исполнил Исмаили — рядом со штангой. Команды дальше отвечали атакой на атаку, и в середине тайма вновь обменялись добрыми шансами. После передачи Марлоса в пустой угол целил Мораес, однако попал в Тимчика, а Караваев головой подрезал мяч с подачи стандарта — Пятов среагировал. Концовка поединка прошла в постоянных единоборствах, жестких стыках и паузах, только счет остался неизменным — 1:0.

Заметим, что эта победа оказалась пятой подряд для команды Паулу Фонсеки, которая завершает первый этап на первом месте УПЛ с 57 очками (разница мячей — 52:9).