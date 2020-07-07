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"Шахтар" отримав нового фахівця в тренерський штаб Каштру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Донецький "Шахтар" оголосив про співпрацю з молодим фахівцем Педру Бріту, повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

У тренерському штабі "гірників" Педру Бріту замінить Філіпе Селіккая, який відбув у лісабонський "Спортінг", де йому запропонували очолити молодіжну команду.

Про терміни та умови угоди з новим фахівцем, який буде відповідати за фізпідготовку, інформація відсутня.

"З містером Луїшем Каштру познайомився минулого сезону у "Віторії Гімарайнш". Ми працювали разом із тренерським штабом один рік, я був здебільшого інтегрований у медичний департамент. Звісно, за "Шахтарем", за всіма результатами слідкував, адже знайомі мені люди працюють тут", - зазначив Бріту.

Як повідомляв УНН, "Шахтар" у чемпіонському ранзі втратив очки у матчі з "Зорею".

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