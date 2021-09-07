Шахраї, серед яких громадяни України, вкрали 3 млн євро латвійського банку: розпочато розслідування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Поліція здійснює досудове розслідування для встановлення обставин заволодіння коштами іноземного інвестора, серед підозрюваних громадяни України. Про це УНН повідомили у МВС.

Цитата

“Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, зокрема — заволодіння коштами в особливо великих розмірах, підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, попередньо встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, у тому числі громадяни України, пов’язані з компанією-нерезидентом, створеною за законодавством Швейцарської Конфедерації, та рядом українських товариств. Відомо, що досудове розслідування було розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин заволодіння коштами іноземного інвестора та причетних до протиправної діяльності осіб. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Група шахраїв, які знаходились під вартою у слідчому ізоляторі, привласнили 18 мільйонів гривень громадян України та іноземців за допомогою фішингу.

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