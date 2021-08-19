Шахраї, перебуваючи в СІЗО, викрали в українців та іноземців 18 мільйонів гривень

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Правоохоронці повідомляють, що шахраї використовували підроблену сторінку доставки торговельного онлайн-майданчика. Там зловмисники отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші.

Організував схему викрадення грошей 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували "робітників" в Інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих. Відомо, що зловмисники реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару вони надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки. Сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Зловмисники також реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн. Правоохоронцями було проведено 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Цитата:

“Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу” - сказано у повідомленні.

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