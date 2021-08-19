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Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 41194 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Группа мошенников, которые находились под стражей в следственном изоляторе, присвоили 18 млн гривен граждан Украины и иностранцев с помощью фишинга. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.

Детали

Правоохранители сообщают, что мошенники использовали поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки. Там злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек и в дальнейшем присваивали деньги.

Организовал схему похищения денег 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в Интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших. Известно, что злоумышленники регистрировались на торговом онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара они оказывали пострадавшим ссылки на фишинга заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. Сумма убытков составляет 18 млн гривен.

Злоумышленники также реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран. Правоохранителями было проведено 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Цитата:

"Участников группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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