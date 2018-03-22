Шахраї розсилають листи з вірусами від імені податківців

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Від імені ДФС здійснюється розсилка листів зі шкідливим програмним забезпеченням, передає УНН з посланням на повідомлення фіскальної служби.

“21 березня 2018 року зафіксовано значну кількість спам-розсилок листів електронною поштою. Листи містять шкідливе програмне забезпечення та відправляються нібито від імені Державної фіскальної служби України”, — йдеться у повідомленні.

У Державній фіскальній службі попередили, що розсилка цих повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до ДФС.

Фіскали також навели приклад спам-повідомлення:

“Офіційний лист-звернення керівнику підприємства. Протягом січня-листопада 2016 року підрозділами контролю за проведенням розрахункових операцій виявлено порушення податкового законодавства, доводимо до вашого відома, що це є підставою висування підозри у вчинені адміністративного правопорушення згідно ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).Просимо вас ознайомитись з листом виконавчої служби та повідомити про це керівника підприємства”.

До цих повідомлень, як уточнили в ДФС, додається файл з вірусами.

У службі закликали платників податків уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

Нагадаємо, нещодавно в Україні також активізувались шахраї, які телефонували громадянам від імені Міністерства фінансів та пропонували виплатити компенсацію за минулу участь в “МММ”.

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