Сергій Палкін: подякував Ярославському за наданий стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився враженнями від підтримки команди в Харкові, передає УНН з посиланням на "Трибуну".
- Як вам прийом в Харкові? Видалося, що вас дуже добре прийняли. І на стадіоні, і за його межами.
- Я тільки що говорив з Ярославським. Подякував йому за наданий стадіон. Ну і вболівальники були шикарні.
Заповнили фактично весь стадіон, добре нас підтримували. Що найцікавіше, після 0:2 вони залишалися до останнього на трибуні, хоча була вже ніч, а завтра на роботу.
Хотів би подякувати їм за таку підтримку, - сказав Палкін.
Нагадаємо
Домашній матч "Шахтаря" проти "Монако" був перенесений з НСК "Олімпійський" на ОСК "Металіст" через святковий концерт до Дня Незалежності України в Києві.
Територія НСК "Олімпійський" була закрита з 21 по 25 серпня через концерт до Дня Незалежності.