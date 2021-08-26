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Сергій Палкін: подякував Ярославському за наданий стадіон

Сергій Палкін: подякував Ярославському за наданий стадіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін поділився враженнями від підтримки команди в Харкові, передає УНН з посиланням на "Трибуну".

- Як вам прийом в Харкові? Видалося, що вас дуже добре прийняли. І на стадіоні, і за його межами.

- Я тільки що говорив з Ярославським. Подякував йому за наданий стадіон. Ну і вболівальники були шикарні.

Заповнили фактично весь стадіон, добре нас підтримували. Що найцікавіше, після 0:2 вони залишалися до останнього на трибуні, хоча була вже ніч, а завтра на роботу.

Хотів би подякувати їм за таку підтримку, - сказав Палкін.

Нагадаємо

Домашній матч "Шахтаря" проти "Монако" був перенесений з НСК "Олімпійський" на ОСК "Металіст" через святковий концерт до Дня Незалежності України в Києві.

Територія НСК "Олімпійський" була закрита з 21 по 25 серпня через концерт до Дня Незалежності.

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