Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців становить 17,57%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на 20 січня становить 17,57%. Про це передає УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за депозитами у гривні на 6 місяців становлять у середньому 16,87%, у доларах — 4,85%, євро — 3,73%.
За депозитами строком на 9 місяців у гривні банки пропонують ставку 16,50%, у доларах — 4,13%, євро — 2,66%.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть отримати в середньому 17,57%, у доларах —5,50%, євро — 4,55%.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством Thomson Reuters.