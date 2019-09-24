Сербського далекобійника на кордоні спіймали з 50 кг суміші для кальянів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На кордоні України з Румунією виявили водія з Сербії, який намагався приховати 51 упаковку суміші для кальянів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що 51 кілограм суміші для кальяну виявили прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками в пункті пропуску "Дякове".
"На кордоні з Румунією під час поглибленого огляду вантажівки марки Iveco, якою 44-річний громадянин Сербії з вантажем каучуку прямував на виїзд з України, спільна оглядова група виявила 51 упаковку курильної суміші. Іноземець спробував приховати контрабандне куриво в кабіні водія, запакувавши ним конструктивні порожнини під обшивкою та у панелі приладів", - йдеться у повідомленні.
За даними прикордонної служби, виявлений товар правоохоронці вилучили. Окрім цього, чоловік втратив й тягач сербської реєстрації, сума оцінки якого становила майже 690 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що у порту на кордоні України і Румунії невдовзі можуть з’явитися російські інвестори.