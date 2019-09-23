У порту на кордоні України та Румунії незабаром можуть з'явитися російські інвестори — Додон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Молдова планує залучити російських інвесторів в Міжнародний вільний порт Джурджулешти (МВПД) на кордоні з Україною і Румунією, біля українського міста Рені (Одеська область). Про це розповів президент Молдови Ігор Додон в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ", передає УНН.
"Щодо порту Джурджулешти, це повністю приватний проект, там приватні інвестори. Я знаю, що вони шукали інвесторів, шукали партнерів, і я думаю, що поява там російського інвестора найближчим часом цілком реальна", - сказав Додон.
Він уточнив, що для російських інвесторів з молдавської сторони є проекти для інвестицій. Зокрема, йдеться про єдиний в країні Міжнародний аеропорт Кишинева і порт у Джурджулешти, який розташований на морській ділянці Дунаю поблизу українського та румунського кордонів.
"Ми готові розмовляти та спілкуватися з усіма інвесторами: і західними, і східними. Безумовно, і з російськими теж, це цікавий і зрозумілий для нас інвестор", - додав Додон.
Зазначимо, що в уряд Молдови ініціювало перевірку законності передачі аеропорту в концесію у 2013 році. Влада у Кишиневі має намір оскаржувати законність угоди в суді. Разом з тим, швейцарський інвестор Натаніель Ротшильд повідомив наприкінці серпня, що придбав права на концесію компанії.
"Щодо аеропорту дуже важливо спочатку повернути його в повну власність держави, і ми працюємо над цим. Думаю, у нас хороші шанси цього домогтися. Після цього держава повинна вирішити: або зберігає цей актив для себе, або проводить новий конкурс. Для нас першочергова задача — це повернути", - резюмував молдавський президент.
Нагадаємо, міністр оборони Молдови назвав Росію надійним союзником і "гарантом стабільності".