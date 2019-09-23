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В порту на границе Украины и Румынии вскоре могут появиться российские инвесторы — Додон

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Молдова планирует привлечь российских инвесторов в Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД) на границе с Украиной и Румынией, около украинского города Рени (Одесская область). Об этом рассказал президент Молдовы Игорь Додон в интервью изданию "Коммерсантъ", передает УНН.

"Что касается порта Джурджулешты, это полностью частный проект, там частные инвесторы. Я знаю, что они искали инвесторов, искали партнеров, и я думаю, что появление там российского инвестора в ближайшее время вполне реально", - сказал Додон.

Он уточнил, что для российских инвесторов с молдавской стороны есть проекты для инвестиций. В частности, речь идет о единственном в стране Международном аэропорте Кишинев и порте в Джурджулешты, который расположен на морском участке Дуная вблизи украинской и румынской границ.

"Мы готовы разговаривать и общаться со всеми инвесторами: и западными, и восточными. Безусловно, и с российскими тоже, это интересный и понятный для нас инвестор", - добавил Додон.

Отметим, что в правительство Молдовы инициировало проверку законности передачи аэропорта в концессию в 2013 году. Власти в Кишиневе намерены оспаривать законность сделки в суде. Вместе с тем, швейцарский инвестор Натаниэль Ротшильд сообщил в конце августа, что приобрел права на концессию компании.

"По аэропорту очень важно сначала вернуть его в полную собственность государства, и мы работаем над этим. Думаю, у нас хорошие шансы этого добиться. После этого государство должно принять решение: либо сохраняет этот актив для себя, либо проводит новый конкурс. Для нас первоочередная задача — это вернуть", - резюмировал молдавский президент.

Напомним, министр обороны Молдовы назвал Россию надежным союзником и "гарантом стабильности".

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