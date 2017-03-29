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Сенатори США оприлюднили резолюцію на підтримку України

Сенатори США оприлюднили резолюцію на підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього ж штату Шеррод Браун оприлюднили резолюцію від імені української спільноти Огайо з засудженням російської анексії Криму, передає УНН.

У резолюції також міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії допоки триватиме її агресія щодо України.

“США мусять стояти з Україною проти російської агресії,” — заявив Р.Портман 28 березня.

“Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну російську агресію Криму і продовження присутності в Україні,” — наголосив Ш.Браун.

Як повідомляв УНН, двоє демократів з США закликали надати Україні летальну зброю.

Українські Національні Новини

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