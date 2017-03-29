Сенатори США оприлюднили резолюцію на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Роб Портман і сенатор-демократ від цього ж штату Шеррод Браун оприлюднили резолюцію від імені української спільноти Огайо з засудженням російської анексії Криму, передає УНН.
У резолюції також міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії допоки триватиме її агресія щодо України.
“США мусять стояти з Україною проти російської агресії,” — заявив Р.Портман 28 березня.
“Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну російську агресію Криму і продовження присутності в Україні,” — наголосив Ш.Браун.
Як повідомляв УНН, двоє демократів з США закликали надати Україні летальну зброю.