Сенатори США оприлюднили резолюцію на підтримку України

У резолюції також міститься заклик до президента США Дональда Трампа зберігати санкції проти Росії допоки триватиме її агресія щодо України.

“США мусять стояти з Україною проти російської агресії,” — заявив Р.Портман 28 березня.

“Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії, тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну російську агресію Криму і продовження присутності в Україні,” — наголосив Ш.Браун.

Як повідомляв УНН, двоє демократів з США закликали надати Україні летальну зброю.