Сенаторы США обнародовали резолюцию в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сенатор-республиканец от американского штата Огайо Роб Портман и сенатор-демократ от этого же штата Шеррод Браун обнародовали резолюцию от имени украинского общества Огайо с осуждением российской аннексии Крыма, передает УНН.
В резолюции также содержится призыв к президенту США Дональда Трампа сохранять санкции против России пока будет продолжаться ее агрессия в отношении Украины.
"США должны стоять с Украиной против российской агрессии", - заявил Р.Портман 28 марта.
"Украинское сообщество Огайо понимает опасность безудержной агрессии России, поэтому мы должны использовать каждую возможность говорить о нелегальной российскую агрессию Крыму и продолжение присутствия в Украине", - отметил Ш.Браун.
Как сообщал УНН, двое демократов с США призвали предоставить Украине летальную оружие.