Сенаторы США обнародовали резолюцию в поддержку Украины

В резолюции также содержится призыв к президенту США Дональда Трампа сохранять санкции против России пока будет продолжаться ее агрессия в отношении Украины.

"США должны стоять с Украиной против российской агрессии", - заявил Р.Портман 28 марта.

"Украинское сообщество Огайо понимает опасность безудержной агрессии России, поэтому мы должны использовать каждую возможность говорить о нелегальной российскую агрессию Крыму и продолжение присутствия в Украине", - отметил Ш.Браун.

Как сообщал УНН, двое демократов с США призвали предоставить Украине летальную оружие.