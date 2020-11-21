Сектор Газа завдав ракетного удару по Ізраїлю

"Сирени повітряної тривоги прозвучали в місті Ашкелон", - йдеться в повідомленні.

А потім пресслужба оприлюднила повідомлення, що одна ракета випущена із сектора Газа по території Ізраїлю.

Раніше УНН повідомляв, що в Ізраїлі збили дві ракети, випущені з сектора Гази.