Сектор Газа завдав ракетного удару по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У найбільшому місті Ашкелон на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги - мешканців попередили про можливі ракетні обстріли із сектора Газа. А потім стало відомо, що одна ракета випущена із сектора Газа по ізраїльській території, передає УНН із посиланням на пресслужбу ізраїльської армії.
"Сирени повітряної тривоги прозвучали в місті Ашкелон", - йдеться в повідомленні.
А потім пресслужба оприлюднила повідомлення, що одна ракета випущена із сектора Газа по території Ізраїлю.
Раніше УНН повідомляв, що в Ізраїлі збили дві ракети, випущені з сектора Гази.