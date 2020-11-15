В Ізраїлі збили дві ракети, випущені з сектора Гази

За даними ЦАХАЛ, були атаковані підземна інфраструктура і військові об’єкти терористичної організації ХАМАС.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ізраїльські літаки і вертольоти атакували об’єкт в районі старого аеропорту біля міста Рафах, на півдні сектора Гази. Також були атаковані спостережні пункти поліції ХАМАС на схід від району Зейтун і близько Бейт-Лахії на півночі сектора. Відомостей про постраждалих немає.

Близько другої години ночі жителів Ашкелона розбудило кілька сильних вибухів. При цьому сирен системи раннього попередження про ракетний обстріл в місті не було. Незабаром сирени пролунали в Ашдоді і окрузі Шфела, сильний вибух чули жителі Гуш-Дана. Системою ПРО “Залізний купол” були збиті дві ракети — одна в окрузі Шфела, інша — в центрі країни.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що в ніч на 15 листопада був зафіксований запуск двох ракет з сектора Гази. Одна з ракет впала на незабудованій території недалеко від Ашдода. Оскільки не було загрози падіння ракети в межах міста, в цьому випадку не була задіяна система “Цева Пеклом”. Друга ракета була збита системою ПРО. Даних про постраждалих і поранених немає.

תיעוד פלסטיני נוסף של הירי שנבדק כעת בידי צהל. pic.twitter.com/th8oInuUVD