В Израиле сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа

По данным ЦАХАЛ, были атакованы подземная инфраструктура и военные объекты террористической организации ХАМАС.

Местные СМИ сообщают, что израильские самолеты и вертолеты атаковали объект в районе старого аэропорта возле города Рафах на юге сектора Газа. Также были атакованы наблюдательные пункты полиции ХАМАС к востоку от района Зейтун и около Бейт-Лахии на севере сектора. Сведений о пострадавших нет.

Около двух часов ночи жителей Ашкелона разбудили несколько сильных взрывов. При этом сирен системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах в городе не было. Вскоре сирены прозвучали в Ашдоде и округе Шфела, сильный взрыв слышали жители Гуш-Дана. Системой ПРО “Железный купол” были сбиты две ракеты — одна в округе Шфела, другая — в центре страны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 15 ноября был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газа. Одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода. Поскольку не было угрозы падения ракеты в черте города, в этом случае была задействована система “Цева Адом”. Вторая ракета была сбита системой ПРО. Данных о пострадавших и раненых нет.

תיעוד פלסטיני נוסף של הירי שנבדק כעת בידי צהל. pic.twitter.com/th8oInuUVD