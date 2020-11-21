Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В крупнейшем городе Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - жителей предупредили о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. А потом стало известно, что одна ракета выпущена из сектора Газа по израильской территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.
А потом пресс-служба опубликовала сообщение, что одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля.
Ранее УНН сообщал, что в Израиле сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газы.