Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 18372 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 42053 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 68446 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104751 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109825 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123031 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155650 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202005 просмотра

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Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю

Киев  •  УНН

 • 16560 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В крупнейшем городе Ашкелон на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - жителей предупредили о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. А потом стало известно, что одна ракета выпущена из сектора Газа по израильской территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.

А потом пресс-служба опубликовала сообщение, что одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля.

Ранее УНН сообщал, что в Израиле сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газы.

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