Ще один випадок COVID-19 на Кіровоградщині: коронавірус виявили у 49-річного
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулу добу фахівці Кіровоградського обласного лабцентру провели 150 ПЛР-обстежень на коронавірус, один випадок захворювання підтвердився. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
"Із них один випадок захворювання на коронавірус було підтверджено. Йдеться про 49-річного чоловіка з Кропивницького, який наразі перебуває на госпіталізації в Центральній міській лікарні", - йдеться в дописі Балоня.
Загалом в області станом на 21 квітня підтвердили 247 випадків захворювання на коронавірус. Зафіксували 17 випадків одужань від COVID-19.
Серед інфікованих залишаються шестеро дітей. Усі мають легкий перебіг хвороби.
Нових випадків інфікування на коронавірус серед медиків не виявили. Позитивний ПЛР-тест на COVID-19 загалом мають 82 медпрацівників.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.