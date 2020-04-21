Еще один случай COVID-19 в Кировоградской области: коронавирус обнаружили у 49-летнего

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. За минувшие сутки специалисты Кировоградского областного лабцентра провели 150 ПЦР-обследований на коронавирус, один случай заболевания подтвердился. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"Из них один случай заболевания коронавирусом был подтвержден. Речь идет о 49-летнем мужчине с Кропивницкого, который сейчас находится на госпитализации в Центральной городской больнице", - говорится в сообщении Балоня.

Всего в области по состоянию на 21 апреля подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировали 17 случаев выздоровления от COVID-19.

Среди инфицированных остаются шестеро детей. Все имеют легкое течение болезни.

Новых случаев инфицирования коронавирусом среди медиков не обнаружили. Положительный ПЦР-тест на COVID-19 в целом имеют 82 медработника.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.

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