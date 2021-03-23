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СБУ заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: фінансували "Л/ДНР"

СБУ заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: фінансували "Л/ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У березні Служба безпеки України заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів. Частина нелегально отриманих ними коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій “ДНР/ЛНР”. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

Цитата

“З початку березня Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та 2 казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій “ДНР/ЛНР”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, повідомляється що СБУ припинила незаконну роботу гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Під час слідчих дій співробітники спецслужби вилучили:

  • понад 600 од. комп’ютерного обладнання;
  • 14 столів для гри у покер;
  • 5 рулеток;
  • гральні фішки, карти, приладдя для карткових ігор, готівка
  • мобільні телефони персоналу гральних закладів;
  • чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.

За даними СБУ, наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

У межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Що було раніше

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через незаконне відвідування 23 російськими артистами окупованого Криму.

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