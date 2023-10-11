СБУ: про підозру повідомили ворожому снайперу, який під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ворожому снайперу, який під Донецьком вбив щонайменше 21 військового ЗСУ, повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію СБУ.
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«Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька. Встановлено, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ», - ідеться в повідомленні.
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Повідомляється, що українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.
«За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої «народної міліції днр». Там він отримав позивний «Мєсний» та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора», - інформує СБУ.
Зазначається, що після тренувань на полігонах його призначили до складу «окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади», яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу зс рф.
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«У лавах ворожого підрозділу виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України. За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів «зарплату» в рублях», - сказано в повідомленні.
У СБУ повідомляють, що після початку повномасштабного вторгнення рф зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.
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Окрім того, він у грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера пушиліна так званий «орден республіки» за участь у війні проти України.
«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення», - інформує СБУ.