СБУ: о подозрении сообщили вражескому снайперу, который под Донецком убил 21 военного ВСУ

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«Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки рф и воевал против Сил обороны на Восточном фронте. Злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка. Установлено, что за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинские защитники захватили его в плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

«По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, который работал кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к так называемой «народной милиции днр». Там он получил позывной «месный» и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора», - информирует СБУ.

Отмечается, что после тренировок на полигонах его назначили в состав «отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады», которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса вс рф.

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«В рядах вражеского подразделения выполнял боевые задачи российских командиров против сил АТО на востоке Украины. За убийства украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов «зарплату» в рублях», - сказано в сообщении.

В СБУ сообщают, что после начала полномасштабного вторжения рф предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора. Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

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Кроме того, он в декабре 2022 года подразделение вражеского снайпера получил от гауляйтера пушилина так называемый «орден республики» за участие в войне против Украины.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключения», - информирует СБУ.