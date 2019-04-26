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СБУ не виявила правопорушень у проведенні опитування "про від'єднання Галичини"

СБУ не виявила правопорушень у проведенні опитування "про від'єднання Галичини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Служба безпеки України у Львівській області після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо “відокремлення Галичини” після президентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку КМІС Володимира Паніотто.

У короткому дописі він повідомив, що: “Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень”.

Нагадуємо, 24 квітня, у Київському міжнародному інституті соціології запевнили, що опитування про відокремлення Галичини від України мало на меті виявлення проявів сепаратизму в західних регіонах. “Опитування мало на меті, навпаки, виявити прояви сепаратизму, якщо вони є, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. КМІС не поширював нічого в інтернеті, а лише наші інтерв’юери особисто опитували людей”, — написав Паніотто у Facebook. Він зауважив, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів України.

Після цього, СБУ у Львівській області провело перевірку за фактом поширення в інтернеті провокаційного опитування, у якому йдеться про так звані перспективи регіону на кшталт “окремої незалежної держави” чи “приєднання до іншої держави”.

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