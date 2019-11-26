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Сайт Кремля замінив фото "Голобородько" на Президента Зеленського

Сайт Кремля замінив фото "Голобородько" на Президента Зеленського

Київ • УНН

 • 25704 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після того, як у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що на сайті адміністрації президента Росії для ілюстрування Президента України Володимира Зеленського використовують фото з серіалу "Слуга народу", зображення замінили на інший знімок, передає УНН.

Так, у повідомленні від 25 листопада про телефонну розмову між Володимиром Путіним з українським колегою, на сайті Кремля використовували зображення кіноперсонажа "Василя Голобородька" з серіалу "Слуга народу".

Сьогодні інформація про це з'явилася в ЗМІ, після чого на сайті змінили фотографію, і тепер новина про українського Президента ілюструє інше зображення.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили повернення захоплених біля Керченської протоки кораблів і транзит російського газу через територію України.

Українські Національні Новини

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