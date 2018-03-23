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Савченко із зали суду звернулась до Путіна

Савченко із зали суду звернулась до Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко із зали Шевченківського районного суду Києва, де їй обирають запобіжний захід, звернулася до президента Російської Федерації Володимира Путіна звільнити українських в'язнів і полонених, передає кореспондент УНН.

“Користуючись нагодою (можливо останньою). Я хочу звернутися до новообраного президента Російської Федерації. Як би не розвивалася геополітична ситуація, людина має залишатись людиною. Я ніколи не просила помилування собі. Я прошу — відпустить українських політв'язнів і полонених. Відпустіть людей, обміняйте їх на своїх людей. Напевно цим, навіть диктатор може запам'ятатися найкращим”, — сказала Савченко.

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Нагадаємо, Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.

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