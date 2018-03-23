Савченко із зали суду звернулась до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко із зали Шевченківського районного суду Києва, де їй обирають запобіжний захід, звернулася до президента Російської Федерації Володимира Путіна звільнити українських в'язнів і полонених, передає кореспондент УНН.
“Користуючись нагодою (можливо останньою). Я хочу звернутися до новообраного президента Російської Федерації. Як би не розвивалася геополітична ситуація, людина має залишатись людиною. Я ніколи не просила помилування собі. Я прошу — відпустить українських політв'язнів і полонених. Відпустіть людей, обміняйте їх на своїх людей. Напевно цим, навіть диктатор може запам'ятатися найкращим”, — сказала Савченко.
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Нагадаємо, Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.