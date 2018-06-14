САП попросила пом’якшити запобіжний захід підлеглому Труханова

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Солом’янського районного суду Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов’язання директору Департаменту комунальної власності Одеської міської ради у межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами міського бюджету під час придбання за завищеною ціною приміщень заводу “Краян”. Суд задовольнив клопотання. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з рішенням, суд частково задовольнив клопотання – змінив домашній арешт на особисте зобов’язання директору Департаменту комунальної власності Одеської мерії.

Також підозрюваний має виконувати певні обов’язки, а саме: здати закордонні паспорти, не відлучатися з Одеси без дозволу, прибувати за першим викликом до детектива, прокурора або суду, а також повідомляти про зміну місця проживання.

Крім того, посадовцю заборонено спілкуватися зі свідками та підприємствами, які фігурують у справі.

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і службовців міськради, яких підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету. 

Під час слідства встановлено, що ціна будівель, вказана у звіті про оцінку, замовленому керівником ТОВ “Девелопмент Еліт” як продавцем, методика проведення оцінки була поставлена під сумнів одним із департаментів Одеської міської ради, у зв’язку з чим проект рішення про придбання приміщення за ціною 185 млн грн було завізовано “із зауваженнями”.

Як зазначається, цю будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про купівлю за 185 млн грн було придбано іншою фірмою лише за 4 млн грн та внесено до статутного капіталу ТОВ “Девелопмент Еліт”.

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