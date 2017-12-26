Санта Клаус роздав більше семи мільярдів подарунків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Під час свого навколосвітнього турне у різдвяну ніч Санта Клаус роздав більше 7 мільярдів подарунків дітям з усього світу. Про це свідчать дані NORAD Tracks Santa, передає УНН.
Санта Клаус розпочав свою подорож з Австралії та Нової Зеландії 24 грудня, і, подолавши близько 510 мільйонів кілометрів навколо Земної кулі, повернувся до свого Будинку Санти на Північному полюсі.
У цьому році, як стверджують спеціалісти з NORAD, Санта Клаус роздав 7,281,439,471 дарунків дітям з різних куточків світу. Не оминув він і Україну, де за ним можна було спостерігати о 21:40 за київським часом.
На сайті NORAD Tracks Santa, запущеному Командуванням повітряно-космічної оборони США і Канади (NORAD), створили спеціальну інтерактивну карту, на якій можна онлайн стежити за польотом Санти.
Щоб оперативно відслідковувати його маршрут, NORAD використовує чотири системи контролю - супутники, радари, літаки-винищувачі (у небі над США і Канадою) і спеціальні Санта-камери, відео з яких є на YouTube. Орієнтиром для радарів служить мерехтливий, подібний до маяка, червоний ніс Рудольфа.